Stand: 01.02.2021 23:55 Uhr Kurzfristige Sperrung: A7 ist fast 14 Stunden dicht

Wer im südlichen Niedersachsen auf der A7 unterwegs ist, dem sind Meldungen von Sperrungen der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim Nord beinahe schon vertraut. Wegen des sechsspurigen Ausbaus kommt es dort häufiger zu meist nächtlichen Streckensperrungen. Am Dienstag ist das anders: Die Fahrbahn bleibt nahezu den gesamten Tag gesperrt. Wie der Autobahnbetreiber Via Niedersachsen am Montag mitteilte, müssen witterungsbedingte Fahrbahnschäden kurzfristig behoben werden. Die A7 wird daher in Fahrtrichtung Kassel von 8.30 bis voraussichtlich 22 Uhr gesperrt. Der Verkehr soll über Nebenstrecken umgeleitet werden. Die Gegenrichtung nach Hannover ist laut Via Niedersachsen von der Sperrung nicht betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.02.2021 | 13:30 Uhr