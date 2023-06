Stand: 12.06.2023 22:29 Uhr Kurz nach Feuerwehrübung: Brand im Maßregelvollzug Moringen

Am Montagabend ist im Maßregelvollzugseinrichtung in Moringen (Landkreis Northeim) ein Feuer ausgebrochen. Kurz zuvor hatte es laut Polizei offenbar eine Feuerwehrübung gegeben. "Was wenige Minuten vorher professionell geübt wurde, ist jetzt Realität", teilte die Feuerwehr Northeim auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren am Abend im Einsatz. Nach Angaben der Polizei hatte eine Insassin eine Matratze angezündet. Es gebe keine Verletzten. Das Gebäude sei nicht beschädigt worden.

