Stand: 03.06.2023 12:33 Uhr Kurioser Besuch: Schopfwachtel verirrt sich in Polizeikommissariat

Am Freitagmorgen haben Polizisten in Uslar im Landkreis Northeim einen außergewöhnlichen Vermisstenfall aufklären können. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, hatte sich eine Kalifornische Schopfwachtel ins Foyer des Kommissariats verirrt. Mithilfe eines Aufrufs bei Facebook sei es den Beamtinnen und Beamten gelungen, die Eigentümer des Tieres ausfindig zu machen. Die Schopfwachtel sei wohlbehalten nach Hause zurückgekommen, hieß es.

