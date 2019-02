Stand: 19.02.2019 10:40 Uhr

Kunde gegen Volkswagen: OLG weist Klage ab

Die Klage eine VW-Fahrers, der sich von Volkswagen durch den Dieselskandal betrogen fühlt, wird wohl als erste Klage vor dem Bundesgerichtshof (BGH) landen: Volkswagen und der klagende Rechtsdienstleister MyRight, der den Kläger vertritt, teilten am Dienstag mit, dass das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig die Klage auf Schadenersatz abgewiesen hat. Damit kann Myright jetzt die Revision vor dem BGH beantragen. Der Kläger verlangt die Rückerstattung des Kaufpreises seines vor neun Jahren gekauften Diesel-Autos. Er hatte bereits in erster Instanz vor dem Landgericht verloren und war in Berufung gegangen.

Videos 03:07 Hallo Niedersachsen Musterfeststellungsklage gegen VW Hallo Niedersachsen Stellvertretend für Zehntausende Dieselfahrer haben Verbraucherschützer eine Musterfeststellungklage gegen VW eingereicht. Janina Ortmann ist eine der betroffenen VW-Kunden. Video (03:07 min)

MyRight vertritt 35.000 VW-Kunden

Das Urteil vom Dienstag hat Signalwirkung. Denn bislang hatten nur sehr wenige Oberlandesgerichte in Deutschland Klagen im Dieselskandal behandelt. Im Januar hatte zwar das OLG Köln einem VW-Fahrer Schadenersatz zugesprochen - dabei handelte es sich aber nicht um einen von MyRight vertretenen Autobesitzer. Das Verfahren in Braunschweig wurde mit großem Interesse verfolgt, weil MyRight weitere rund 35.000 VW-Dieselfahrer in Deutschland vertritt. Das OLG-Urteil ist außerdem speziell, weil VW oberinstanzliche Verfahren bisher fast immer dadurch verhindert hatte, dass der Konzern sich außergerichtlich mit den Kunden verglichen hatte. Das Urteil könnte ein Signal für andere Gerichte in Deutschland sein. Allerdings hatte das Gericht schon am ersten Prozesstag angedeutet, den Argumenten der Kläger-Anwälte in wichtigen Passagen nicht zu folgen. Die Kläger hofften, dass das OLG den Prozess aussetzt, damit der europäische Gerichtshof wichtige juristische Detailfragen klärt.

