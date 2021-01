Stand: 14.01.2021 17:06 Uhr Künstler bastelt Braunschweiger Karneval im Mini-Format

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der ursprünglich für den 14. Februar geplante Braunschweiger Karnevalsumzug Schoduvel abgesagt worden. Thorsten Koch, seit vielen Jahren einer von drei freien Künstlern, die die großen Karnevalswagen gestalten, hat daher nichts zu tun. Eigentlich. Um der Lethargie und der Traurigkeit wegen der diesjährigen Absage etwas Positives entgegenzusetzen, baut er momentan den längsten Karnevalsumzug Norddeutschlands in Mini-Format, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Auf einer Grundfläche von 2,5 mal 2,5 Metern baut er Straßen und Plätze nach und lässt motorbetriebene kleine Karnevalswagen im Kreis fahren. In seinem riesigen Atelier in der Panzergarage einer ehemaligen Kaserne am Stadtrand von Braunschweig werkelt er an seinem Mini-Umzug. Offiziell ausgestellt werden soll sein Werk bisher nicht.

Weitere Informationen Narren eröffnen in Braunschweig die Karnevalssaison In kleiner Runde haben Karnevalisten im Altstadtrathaus die fünfte Jahreszeit eingeläutet - mit Livestream ins Netz. (11.11.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.01.2021 | 15:00 Uhr