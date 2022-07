Krippenkinder zum Essen gezwungen? Polizei ermittelt gegen Kita Stand: 25.07.2022 11:51 Uhr In Nesselröden im Landkreis Göttingen sollen zwei Mitarbeitende Kinder einer Krippengruppe zum Essen gezwungen haben. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Kindeswohlgefährdung.

Die Betreuungskräfte sollen die Krippenkinder beim Essen angeschrien haben, zudem sollen sie die Köpfe der Kinder festgehalten und ihnen Essen in den Mund gedrückt haben. Darüber hinaus sollen sie Kinder unter anderem gezwungen haben, nasses Brot zu essen. Wer es wieder ausgespuckt habe, musste es erneut essen. Von diesen Vorwürfen berichtet das "Göttinger Tageblatt". Polizei oder Staatsanwaltschaft haben diese Details bislang nicht bestätigt, wohl aber, dass die Behörden gegen die katholische Kindertagesstätte St. Georg in Nesselröden ermitteln. "Die erhobenen Vorwürfen werden gerade intensiv geprüft", sagte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz dem NDR in Niedersachsen.

Erzieherinnen von der Arbeit freigestellt

Geführt werden die Ermittlungen vom Zentralen Kriminaldienst in Göttingen. Staatsanwaltschaft und weitere Behörden seien in die Ermittlungen eng eingebunden. Das Bistum Hildesheim spricht davon, dass Mitarbeitende pädagogisch nicht angemessen gehandelt hätten und verweist darauf, dass noch ermittelt werde. Die beschuldigten Betreuungskräfte seien von der Arbeit freigestellt, sagte Bistumssprecher Volker Bauerfeld. Auch die Pfarrgemeinde als Trägerin der Kita kooperiere mit den ermittelnden Behörden.

