Stand: 24.04.2024 06:15 Uhr Kreisfeuerwehr Northeim bekommt vier neue Einsatzfahrzeuge

Der Landkreis Northeim hat 455.000 Euro in neue Feuerwehrfahrzeuge investiert. Am Dienstag wurden die vier Wagen an die Kreisfeuerwehr übergeben. Darunter auch ein Spezialfahrzeug für die besonderen Anforderungen im Gelände, etwa bei einem Waldbrand im Solling oder im Harzvorland. Das Utility-All-Terrain-Vehicle, kurz UTV, ist ein schmaler, wendiger Geländewagen. Damit können Einsatzkräfte und Material auf engen Waldwegen zu Bränden transportiert werden. Er kann aber auch als Rettungswagen für verunglückte Wanderer eingesetzt werden. Die vier neuen Fahrzeuge ersetzen ältere Modelle, die nach und nach außer Dienst gestellt werden.

