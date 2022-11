Stand: 13.11.2022 11:33 Uhr Kreis Northeim: Auto fährt gegen Mauer - drei Schwerverletzte

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist es im Landkreis Northeim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist ein 36 Jahre alter Mann in Offensen bei Uslar mit seinem Auto frontal gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen. Der 36-Jährige und seine beiden Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Polizei schließt Alkoholeinfluss als mögliche Unfallursache nicht aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.11.2022 | 11:00 Uhr