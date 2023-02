Stand: 06.02.2023 15:44 Uhr Kreis Gifhorn: 2.000 Jahre alte Feuerstellen gefunden

In der Nähe von Hankensbüttel (Landkreis Gifhorn) entsteht derzeit ein neuer Windpark. Dort haben jetzt Archäologen einen Fund gemacht: Rund ein Dutzend Feuerstellen, die vor weit mehr als 2.000 Jahren angelegt wurden. Ihre genaue Funktion: bis heute ein Rätsel. Die Energiewende werden die Archäologen mit ihren Grabungen aber nicht ausbremsen: Laut Landkreis Gifhorn ist die Dokumentation der archäologischen Befunde fast abgeschlossen, so dass die Fläche bald freigegeben werden kann. Da der Kreis- und Stadtarchäologie Gifhorn in der Nähe zweier Anlagenstandorte jungsteinzeitliche beziehungsweise bronzezeitliche Fundstellen bekannt sind, dürfen die Erdarbeiten in diesem Bereich nur unter archäologischer Aufsicht durchgeführt werden.

