Kreiensen: 16 Personen erleiden bei Brand Rauchgasvergiftung Stand: 20.06.2022 14:09 Uhr Nach einem Hausbrand in Kreiensen (Landkreis Northeim) hat sich die Zahl der Verletzten deutlich erhöht. Wie die Polizei am Mittag meldete, seien zwei Personen schwer und 14 Personen leicht verletzt.

Unter den leicht verletzten Personen befindet sich demnach auch ein Mitglied der Feuerwehr. Alle betroffenen Personen hätten giftige Rauchgase eingeatmet.

Defekt am Küchengerät Ursache für Feuer?

Das Feuer war gegen 4.35 Uhr in der Küche einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Möglicherweise habe ein technischer Defekt eines Küchengeräts zu dem Brand geführt, so die Polizei. Der Schaden beträgt mindestens 60.000 Euro. Benachbarte Gebäude blieben unbeschädigt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.06.2022 | 13:30 Uhr