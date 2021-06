Krebsfälle in Friedland: Fragebögen sollen Ursache klären Stand: 25.06.2021 11:17 Uhr In Friedland haben der Gemeindebürgermeister und das Gesundheitsamt am Donnerstagabend den Gemeinderat über die Häufung von Krebsfällen informiert. Es ging auch um die nun geplante Ursachensuche.

Das Gesundheitsamt Göttingen will dafür Fragebögen erstellen, die Krebserkrankte und deren Angehörige freiwillig ausfüllen können. Die Behörde hofft, dadurch mehr über die Ursachen der seltenen Lymphdrüsenkrebsfälle zu erfahren. Ob es auch Ursachen im Boden, im Wasser oder in der Luft geben könnte, hält Gemeindebürgermeister Andreas Friedrichs (SPD) für sehr fraglich. Die Zusammenhänge müssten erst recherchiert werden.

Häufung von Lymphdrüsenkrebs in Friedland

Ulrike Lutz vom Gesundheitsamt Göttingen erklärte, neben genetischen Faktoren, dem Arbeitsplatz und dem Lebensstil seien auch Umweltfaktoren als Ursache denkbar. Das Krebsregister Niedersachsen hatte für die Jahre 2008 bis 2018 eine statistisch erhöhte Zahl von Lymphdrüsenkrebsfällen - dem Non-Hodgkin-Lymphom - in der Gemeinde Friedland festgestellt. Die Betroffenen wohnten nach Auskunft des Gesundheitsamtes zum Zeitpunkt der Erstdiagnose in verschiedenen Ortsteilen und Straßen - nicht nur in einem Dorf.

