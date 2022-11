Konferenz der Umweltminister: Meyer spricht mit Schafhaltern Stand: 24.11.2022 18:57 Uhr Die Umweltminister der Bundesländer beraten sich bis Freitag in Goslar. Es geht unter anderem um den Wolf, Erneuerbare Energien und um Tempo 30 in Innenstädten.

Christian Meyer (Grüne), Niedersachsens Umweltminister und aktueller Vorsitzender der Umweltministerkonferenz (UMK), begrüßte seine Kolleginnen und Kollegen am Donnerstag. Das Treffen wurde schon zum Auftakt von Protesten von Landwirten, Klimaaktivistinnen und Schafhaltern begleitet. Am Vormittag traf Meyer Schafhalter, die ihm ein Papier mit Forderungen mitgaben. "Wir brauchen einen anderen Umgang mit dem Wolf", sagte Wendelin Schmücker vom Förderverband der deutschen Schafhalter dem NDR in Niedersachsen. Sie fordert ein aktives Wolfsmanagement, die Regulierung der Wolfsbestände. Meyer verstehe die Sorgen der Halter, sagte er. Man müsse einen Ausgleich finden, "aber was nicht in Frage kommt, sind wolfsfreie Zonen oder die Ausrottung des Wolfes, er gehört hierher."

Finanzierung von Naturschutz ist Thema

Bereits im Vorfeld der Konferenz hatte Niedersachsens Umweltminister eine Ausweitung der Geschwindigkeitsbegrenzung in Städten und Gemeinden ins Spiel gebracht. Bei der letzten Umweltministerkonferenz im Frühjahr in Wilhelmshaven hatten sich die Minister für ein Tempolimit auf Autobahnen ausgesprochen. Eine weiterer wichtiger Punkt für Meyer ist ein Klimaschutz-Aktionsprogramm für Wälder und Moore. Es geht außerdem darum, wie Klima- und Naturschutz besser finanziert werden können.

Bauernverband kündigt weitere Proteste für Freitag an

Der niedersächsische Bauernverband kündigte für Freitag eine Protestaktion mit einer Menschenkette in der Innenstadt von Goslar an. Der Verband fordert einen sachlichen Austausch über die Themen Pflanzenschutzmittelreduktion, Wiedervernässung der Moore und Einsatz von Düngemitteln. Die Polizei stellt sich auch auf unangekündigte Aktionen von Klimaschutz-Aktivistinnen und Aktivisten ein.

