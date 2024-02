Stand: 20.02.2024 06:00 Uhr Kokain aus Drogenlabor: Haftstrafen bleiben bestehen

Die vier Betreiber und Mithelfer eines illegalen Kokainlabors im Gleichener Ortsteil Weißenborn (Landkreis Göttingen) müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof (BGH) habe die Revision der Angeklagten verworfen, so eine Gerichtssprecherin. Damit bestätigte der BGH die Urteile des Landgerichts Göttingen vom August 2023. Die Männer im Alter zwischen 32 und 44 Jahren waren bei einer Razzia im Dezember 2022 festgenommen worden. Zwei Helfer aus Kolumbien wurden zu knapp drei und viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Hauptangeklagten erhielten jeweils eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren. Die Männer sollten in dem Labor eingeschmuggeltes Kokain in einen konsumfähigen Zustand bringen. Die Polizei war eingeschritten, bevor fertig produziertes Kokain in den Handel gelangen konnte.

