Stand: 26.04.2022 10:55 Uhr Königspython in Lehre ausgesetzt

In Lehre im Landkreis Helmstedt ist eine Schlange ausgesetzt worden. Eine Frau hatte am Montagmittag nach Angaben der Polizei eine pinkfarbene Transportbox mit dem Tier am Fahrbahnrand gefunden und zu einer Tierärztin gebracht. In der Schlangenfarm in Schladen wurde festgestellt, dass es sich um eine vierjährige gesunde Königspython handelt. Ihr Wert: 600 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach dem Besitzer oder der Besitzerin der Schlange. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05353) 94105-0 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.04.2022 | 14:30 Uhr