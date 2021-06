Stand: 11.06.2021 08:31 Uhr Königslutter: Warnstreik vor Zigarrenfabrik

In Königslutter (Landkreis Helmstedt) streiken heute die Zigarrendreher vom Traditions-Unternehmen Arnold André. Bis zum Nachmittag wollen die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert im Tarifstreit mit der Zigarrenindustrie 5,5 Prozent mehr Geld. Das Angebot der Arbeitgeber sei nicht angemessen, so die Gewerkschaft. In Königslutter arbeiten 210 Beschäftigte in der Zigarrenfabrik.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.06.2021 | 07:30 Uhr