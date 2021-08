Stand: 05.08.2021 10:46 Uhr Königslutter: Polizei stoppt Radfahrer mit 1,95 Promille

In der Nacht zu Donnerstag haben Polizisten zwei alkoholisierte Fahrradfahrer in Königslutter gestoppt. Die Beamten kontrollierten die Radfahrer gegen 0.15 Uhr, da an einem der Fahrräder kein Licht brannte. Bei einem 35 Jahre alten Mann stellten sie einen Atemalkoholwert von 1,16 Promille fest. Bei dessen 37 Jahre alter Begleiter ergab der Test 1,95 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme in einer Klinik in Königslutter. Die Ermittler stellten den Führerschein des 37-Jährigen sicher und untersagten ihm das Führen von Führerschein-pflichtigen Fahrzeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.08.2021 | 11:30 Uhr