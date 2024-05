Knast zu verkaufen: Stadt Göttingen sucht Interessenten für Ex-JVA Stand: 31.05.2024 07:34 Uhr Seit 16 Jahren steht eine ehemalige Justizvollzugsanstalt in Göttingen leer. Die Stadt will das Gebäude in der Innenstadt verkaufen. Bis Samstagvormittag können Angebote abgegeben werden.

Als "denkmalgeschützte Immobilie mit Charme und Potenzial in exzellenter Innenstadtlage" bietet die Stadt Göttingen das Gebäude von 1836 an. Laut Exposé geht es um 1.274 Quadratmeter Nutzfläche - auf drei Stockwerken. Das Mindestgebot liegt bei 140.000 Euro. Wer den Zuschlag erhält, soll schließlich der Verwaltungsausschuss entscheiden.

Mehrere Einschränkungen für potenzielle Käufer

Für mögliche Käufer des vermeintlichen Schnäppchens gibt es allerdings mehrere Haken: Das ehemalige Gefängnis ist laut Experten in mangelhaftem Zustand. So funktionieren etwa Wasser, Abwasser und Strom nicht, auch die Fenster sind nur einfach verglast. Dazu kommt: Das klassizistische Gebäude steht unter Denkmalschutz, weswegen beispielsweise die Gitterstäbe an den Fenstern dranbleiben müssen. Darüber hinaus verlangt die Stadt Göttingen ein Konzept, wie das Gebäude genutzt und das alles finanziert werden kann.

Ex-JVA sollte schon als Hostel genutzt werden

Trotz der Einschränkungen sollen sich schon mehrere Interessenten gemeldet haben, heißt es von der Stadt. Auch ein Verein aus Göttinger Initiativen ist darunter und sammelt Spenden, um das ehemalige Gefängnis zu kaufen. Ihr Plan: Ein "Soziales Zentrum". Seit dem Leerstand gab es schon mehrere Ideen für die Weiternutzung des Gebäudes: Die Stadt plante dort einst ein Museum, später wollten Interessenten ein Hostel oder Co-Working-Spaces einrichten - doch die Pläne zerschlugen sich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min