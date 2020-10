Stand: 29.10.2020 07:25 Uhr Klinikum Wolfsburg erlaubt Besuch nur noch in Ausnahmefällen

Angesichts steigender Corona-Zahlen sind Besuche im Krankenhaus Wolfsburg ab sofort nicht mehr erlaubt. Nach Angaben des Klinikums wurde ein entsprechendes Verbot erlassen. Ausnahmen sind demnach aber möglich - beispielsweise in der Geburtshilfe und der Kinderklinik. Mit dem Besuchsverbot solle verhindert werden, dass das Gesundheitssystem überlastet werde. Wegen der Corona-Situation hatten in den vergangenen Tagen zahlreiche Kliniken in Niedersachsen ihre Regeln für Besucher verschärft.

