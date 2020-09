Stand: 25.09.2020 12:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Klinikum Peine: Übernahme geregelt

Die Stadt und der Landkreis Peine können zum 1. Oktober das Klinikum Peine übernehmen. Dazu sind jetzt mehrere Verträge unterzeichnet worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. So wurden mit der Verkäuferin, der AKH-Gruppe, der Dienstleistungsvertrag unterzeichnet. Am Freitag haben die Spitzen der Stadt- und Kreisverwaltung einen Vertrag unterschrieben, in dem die jeweiligen Anteile festgehalten sind. Der Landkreis wird demnach 70 Prozent halten, die Stadt 30 Prozent. Gemeinsam mit den Gemeinden im Landkreis Peine wollen sie etwa 30 Millionen Euro investieren, um das Klinikumzu sanieren.

Weitere Informationen Klinikum Peine: Jendges wird nicht Chefin Das Klinikum Peine muss weiter nach einem neuen Geschäftsführer suchen. Die Verhandlungen mit der Pflegewirtin Corinna Jendges seien gescheitert, teilte der Landkreis Peine mit. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.09.2020 | 13:30 Uhr