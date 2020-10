Klinikum Peine: Rückkauf durch Stadt und Kreis ist perfekt Stand: 01.10.2020 14:05 Uhr Gut ein halbes Jahr nach der Insolvenz des Klinikums in Peine ist die Übernahme durch Landkreis und Stadt vollzogen. Für die kommenden Jahre sei die Finanzierung gesichert, sagte ein Kreissprecher.

Man sei guter Dinge, auch ein kleines Haus so zu betreiben, dass es nicht defizitär sei, so der Sprecher zu NDR 1 Niedersachsen. Der Rückkauf sei am Donnerstag vollzogen worden, Gericht und Gläubigerversammlung hätten den Insolvenzplan genehmigt - damit könne das Insolvenzverfahren Ende Oktober abgeschlossen werden.

Klinikum schreibt seit Jahren rote Zahlen

Anfang August hatte der Kreistag den Rückkauf des Krankenhauses beschlossen. Der neue Geschäftsführer Wolfgang Jitschin muss das Haus mit 660 Mitarbeitern sanieren. Landkreis und Stadt Peine haben rund 30 Millionen Euro bereitgestellt, um das Haus zu sichern. Das Krankenhaus schreibt seit Jahren rote Zahlen und verzeichnet jährlich sinkende Patientenzahlen.

