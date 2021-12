Stand: 02.12.2021 08:02 Uhr Klinikum Braunschweig wehrt Cyber-Attacke ab

Ein Computervirus hat am Mittwoch für mehrere Stunden die Kommunikation im Klinikum Braunschweig lahmgelegt. Unter anderem konnten keine E-Mails geschrieben werden. Laut Klinikum wurde der Angriff mit dem Schadprogramm aber schnell erkannt. Patienten seien nicht in Gefahr gewesen und die Abläufe im Krankenhaus nicht gestört worden. Immer wieder gibt es Angriffe mit Computerviren - häufig trifft es Behörden. Die Erpresser fordern in vielen Fällen Lösegeld.

