Klimawandel trifft Harz "schneller und härter"

"Der Klimawandel kommt schneller und härter im Harz als bisher prognostiziert" - das ist das Fazit einer neuen Studie, die die Harzwasserwerke heute vorstellen. Die Studie, die sich auf Erhebungen aus den Jahren von 1941 bis 2018 bezieht, wird Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) in Hannover überreicht. Die bisherigen Prognosen müssten überarbeitet werden, so die Studie weiter. "Anders als bislang angenommen, wird es immer trockener im Harz." Etwa ein halbes Jahr habe die Arbeit an der neuen Studie gedauert, die von Fachleuten der Harzwasserwerke erstellt wurde, sagte eine Sprecherin NDR.de.

Sommer trockener - Winter aber auch

Bislang, so heißt es von den Harzwasserwerken weiter, sei der Stand der Forschung gewesen, dass die Sommer im Harz trockener und die Winter dafür nasser werden. Aber: Die aktuelle Untersuchung. die auf die Jahre 2008 bis 2018 ausgedehnt wurde, belege, dass der Niederschlag, der im Sommer ausbleibt, nicht durch Regen und Schnee im Winter ausgeglichen wird. Auf das gesamte Jahr betrachtet falle im Westharz weniger Niederschlag als früher. "Durch diese Untersuchungsergebnisse ist klar: Das subjektive Gefühl, dass es im Harz trockener geworden ist und dass das Management von Talsperren schwieriger geworden ist, kann anhand von Daten belegt werden."

Unter den zehn größten Versorgern

Die Harzwasserwerke, größter Trinkwasserversorger Niedersachsens mit Sitz in Hildesheim, beliefern andere Wasserversorger, Stadtwerke und Unternehmen in weiten Teilen des Landes. Gewonnen wird das Wasser vorwiegend aus den Talsperren im Harz, aber auch aus Grundwasserwerken entlang des Leitungsnetzes. Die Harzwasserwerke gehören zu den zehn größten Versorgern Deutschlands.

