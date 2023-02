Stand: 06.02.2023 15:00 Uhr Klimawandel: Landesforsten ernten Reiser von Roteichen

In den Forstämtern Neuhaus, Seesen und Wolfenbüttel haben Baumkletterer Reiser aus den Baumkronen von Roteichen geerntet. Die Reiser seien gesammelt worden, um das Genmaterial zu untersuchen und langfristig Saatgut zu gewinnen, teilten die Landesforsten mit. Die Reiser sollen im Labor der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen untersucht werden. Ziel ist es, Genmaterial von den besten Roteichen zu sichern, die sich im Klimawandel gegen Trockenheit bewähren. An dem Forschungsprojekt sind auch die Universität Göttingen und das Thünen-Institut in Braunschweig beteiligt.

