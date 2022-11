Stand: 22.11.2022 14:02 Uhr Klimaschutz: Parkgebühren in Göttingen sollen steigen

Zum 1. Februar sollen in Göttingen die Parkgebühren steigen. Das betrifft nach den Plänen der Stadtverwaltung nicht nur die öffentlichen Parkplätze, sondern auch Anwohnerparkausweise. Zudem ist ein neues Parkraummanagement geplant, dass im Klimaplan der Verwaltung festgelegt wurde. Mehr Autofahrern soll so der Umstieg auf das Fahrrad oder den Öffentlichen Personennahverkehr schmackhaft gemacht werden. Ziel ist es, durch diese Maßnahme Abgasimmissionen einzusparen und das Klima zu schonen. Die Parkgebühren sollen dabei gestaffelt werden: Wer direkt in der Innenstadt parken will, muss demnach mehr zahlen, als jemand der außerhalb parkt und mit dem Bus weiterfährt. Widerspruch gegen die Pläne gibt es kaum, die Verwaltung rechnet mit Zustimmung bei der kommenden Ratssitzung im Dezember.

