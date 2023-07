Klimaproteste beschränkt: "Letzte Generation" kündigt Demo an Stand: 21.07.2023 10:40 Uhr Die "Letzte Generation" in Braunschweig hat heute zu einer Eilversammlung aufgerufen. Hintergrund ist eine Allgemeinverfügung der Stadt, die die Proteste der Organisation beschränkt.

Gemeinsam mit weiteren Initiativen wie "Students for Future" und "Psychologists for Future" kündigt die Gruppe in den sozialen Netzwerken an, für die Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 8 des Grundgesetzes zu demonstrieren. Demnach beginnt die Aktion um 17 Uhr auf dem Schlossplatz in Braunschweig. Schon am Donnerstag kündigte die "Letzte Generation" an, sich von der Allgemeinverfügung der Stadt nicht beeindrucken lassen zu wollen: "Denn kein Bußgeld und keine Freiheitsstrafe wird uns davon abhalten friedlich für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und gegen den Verfassungsbruch unserer Bundesregierung - auch in Braunschweig - auf die Straße zu gehen", hieß es in einer Mitteilung.

Klimaaktivsten droht Bußgeld von 3.000 Euro

Die Stadtverwaltung in Braunschweig hat am Donnerstag eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, mit der unangemeldete Versammlungen der "Letzten Generation" beschränkt werden. So sei das "Nutzen von Fahrbahnen für Umzüge, das Ankleben, Festketten, Festbinden oder Setzen auf Fahrbahnen" ohne vorherige Anmeldung verboten, heißt es von der Stadt. Den Aktivisten droht bei Verstößen ein Bußgeld in Höhe von bis zu 3.000 Euro. Die Verfügung gilt zunächst bis zum 31. August. Ein Sprecher der Stadt sagte, es werde künftig aufgrund der Verfügung einfacher, Anzeigen anzufertigen.

