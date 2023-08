Stand: 11.08.2023 07:01 Uhr Klima-Kleber blockieren Verkehr bis in die Nacht

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben sich in Braunschweig an den Asphalt einer mehrspurigen Straße geklebt und damit bis weit in die Nacht den Verkehr blockiert. Erst gegen Mitternacht hatten Einsatzkräfte alle neun Personen von der Fahrbahn gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Um die Hände der Aktivisten zu lösen, mussten demnach Löcher in den Asphalt geschnitten werden. Die Straße war danach eingeschränkt befahrbar. In einer Pressemitteilung kritisierten die Klimaschützer, die Regierung verweigere sich ihrer verfassungsgemäßen Pflicht, die Lebensgrundlagen zu schützen. Sie hätten Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) um Unterstützung gebeten, dieser habe aber ein Gesprächsangebot ignoriert.

