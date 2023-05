Stand: 08.05.2023 14:16 Uhr Klimaaktivisten besetzen Göttinger Gymnasium

Klimaaktivisten der Gruppe "End Fossil: Occupy!" haben am Montag zur dritten Schulstunde die obere Pausenhalle des Göttinger Otto-Hahn-Gymnasiums besetzt. Sie wollen dort nach eigenen Angaben mit Sofas, Matratzen und anderen Schlaf- und Sitzmöglichkeiten verweilen. "Zudem wurde die Besetzung mit Transparenten, Lichterketten und Pflanzen geschmückt, um einen Raum zu schaffen, an dem sich alle wohlfühlen und über ihre Gedanken und Ängste zum Thema Klimakrise reden können", teilte die Gruppe mit. Eine Besetzerin ergänzte, sie sehe keine andere Wahl, als den Protest in die Schulen zu tragen, um eine aus ihrer Sicht notwendige, wirkliche Veränderung beim Klimaschutz herbeizuführen. Die Polizei erklärte auf Anfrage, die Aktivsten gewähren zu lassen, solange die Schule als Hausherrin kein Einschreiten fordert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.05.2023 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz