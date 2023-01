Stand: 19.01.2023 14:41 Uhr Klimaaktivisten besetzen Baum auf "Willi" in Göttingen

Aus Protest gegen den Kohleabbau in Lützerath haben Klimaaktivisten in Göttingen einen Baum auf dem Wilhelmsplatz vor der Aula der Universität besetzt. "Die Räumung Lützeraths ist ein Skandal und geht uns alle an. RWE und die Regierenden verheizen damit die 1,5 Grad-Grenze und zerstören unsere Lebensgrundlagen", sagte Klara Striffler, eine der Baumbesetzerinnen. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen in den nächsten Tagen in Workshops weiter informieren. Heute um 18 Uhr soll es eine Kundgebung am Baum geben. Für die Stadt Göttingen sei es in Ordnung, wenn der Protest bis zum Ende der Woche fortgesetzt wird, sagte ein Sprecher. Dabei sei darauf zu achten, dass "Flora und Fauna nicht zerstört werden". Außerdem müsse Rücksicht auf die Anwohner genommen werden.

