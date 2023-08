Stand: 28.08.2023 14:19 Uhr Kleinkind nach Sturz ins Nichtschwimmer-Becken in Lebensgefahr

In Hattorf (Landkreis Göttingen) ist ein dreijähriges Mädchen in einem Freibad ohne jegliche Schwimmhilfe ins Nichtschwimmer-Becken gefallen. Nach Angaben der Polizei zog der Bademeister das Kind aus dem Wasser und reanimierte es. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. "Sie befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand", teilte eine Polizeisprecherin am Montagmittag mit. Der genaue Unfallhergang am Sonntagnachmittag ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05522) 50 80 entgegengenommen.

