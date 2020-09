Stand: 10.09.2020 12:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kirche kritisiert Verhältnisse in der Altenpflege

Oberlandes-Kirchenrat Thomas Hofer von der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig hat die Verhältnisse in der Altenpflege scharf kritisiert. Viele Pflegebedürftige könnten ihren Eigenanteil an einem Heimplatz nicht bezahlen, so dass die Sozialhilfe-Träger einspringen müssten. Private Träger erwirtschafteten dagegen Gewinne während sie Pflegekräften Dumpinglöhne zahlten. Der ruinöse Wettbewerb müsse abstellt werden, so Hofer, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Diakonischen Werkes evangelischer Kirchen in Niedersachsen ist. Hofer forderte ein Mischmodell von Steuerfinanzierung, Pflegeleistungen und Mitteln aus der Krankenversicherung, um zu einer vernünftigen Absicherung der Pflegebedürftigkeit zu kommen.

