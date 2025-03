Stand: 27.03.2025 09:26 Uhr Kindesmissbrauch: Sicherungsverwahrung für 25-Jährigen

Das Landgericht Braunschweig hat einen 25-Jährigen wegen Kindesmissbrauchs, teilweise in Tateinheit mit Vergewaltigung zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Gericht ordnete zusätzlich eine anschließende Sicherungsverwahrung an, weil eine hohe Wiederholungsgefahr bestehe, so die Begründung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der einschlägig vorbestrafte Mann zwischen November 2022 und Mai 2023 vier Mädchen im Alter von elf und dreizehn Jahren mehrfach zum Sex gedrängt hat. Der 25-Jährige aus Salzgitter hatte im Internet den Kontakt zu den Minderjährigen gesucht. Er hat von den Mädchen dann schnell intime Fotos verlangt und sie bei Treffen missbraucht. Der Prozess fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Angeklagte war im Januar im Landgericht aggressiv geworden und hatte drei Justizbeamte verletzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

