Stand: 25.10.2024 09:52 Uhr Kinderwagen voll Schokolade: Frauen beim Diebstahl erwischt

Zwei mutmaßliche Ladendiebinnen haben am Mittwochabend in Goslar einen ganzen Kinderwagen mit Schokolade gefüllt. Die Supermarkt-Mitarbeiter riefen die Polizei, nachdem sie die Frauen dabei beobachtet hatten, wie sie die Süßigkeiten im Wert von rund 320 Euro in den Wagen luden. An der Kasse wollten die zwei den größten Teil der Ware dann im Kinderwagen unentdeckt aus dem Laden bringen. Gegen die 20 und 25 Jahre alten Frauen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Schokolade wurde an den Supermarkt zurückgegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.10.2024 | 08:30 Uhr