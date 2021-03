Stand: 05.03.2021 07:58 Uhr Kinderbuch gegen Depressionen an Northeimer Schulen

Mit einem speziellen Kinderbuch klärt das Bündnis gegen Depression Kinder an Grund- und Förderschulen im Landkreis Northeim auf. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der kindgerechte Ratgeber heißt "Sonnige Traurigtage" und darin geht es um Kinder mit psychisch kranken Eltern, teilte der Landkreis mit. Der Deutsche Kinderschutzbund in Northeim erklärt, das Buch sei ein guter Einstieg für pädagogische Fachkräfte, um mit Kindern und Eltern über dieses sensible Thema zu sprechen. Das Buch wird in den kommenden Wochen kostenlos an alle Grund- und Förderschulen im Landkreis Northeim verteilt.

