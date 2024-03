Stand: 14.03.2024 17:00 Uhr Kinder sexuell und rassistisch in Straßenbahn beleidigt

Ein unbekannter Mann soll vor drei Wochen ein 13-jähriges Mädchen und ihre drei Freunde in der Straßenbahn Linie S1 aggressiv sexuell und rassistisch beleidigt haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auch andere Fahrgäste, darunter eine Frau, sollen von dem Mann beschimpft worden sein. Um aus der Situation zu entkommen, verließen die drei Kinder den Angaben zufolge am Hauptbahnhof die Straßenbahn. Das Ereignis belaste die Minderjährigen bis heute, teilte die Polizei mit, die weiter nach dem Mann fahndet. Er soll Ende 20 sein und blonde Haare haben. Am Tattag soll er eine blau-graue Hose sowie einen grauen Kapuzenpullover getragen haben - die Kapuze hatte er aufgesetzt. Außerdem führte er laut der Polizei eine Getränkekiste mit sich. Wer den Täter kennt oder das Geschehen beobachtet hat, soll sich an den Kriminaldauerdienst unter Telefonnummer (0531) 476 - 2516 wenden.

