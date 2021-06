Kinder missbraucht: Mehr als sechs Jahre Haft für Walter S.

Stand: 23.06.2021 14:56 Uhr

In einem Missbrauchsprozess am Landgericht Göttingen ist am Mittwoch das Urteil gefallen. Der 50-jährige Walter S. wurde zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.