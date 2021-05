Stand: 08.05.2021 16:49 Uhr Kinder auf Gleisen? Bahnstrecke hinter Göttingen gesperrt

Zwischen Göttingen und Kassel ist am Sonnabend der Bahnverkehr zum Stehen gekommen. Da auf der Schnellfahrstecke zwischen Kassel und Göttingen derzeit gebaut wird, gab es keine direkte Ausweichmöglichkeit. Offenbar hatten Kinder in der Nähe der Gleise gespielt. Laut Bundespolizei Kassel wurden drei Fahrräder gefunden. Die Strecke wurde per Hubschrauber abgesucht und nach einigen Stunden wieder freigegeben.

