Stand: 27.04.2022 18:54 Uhr Kinder-Lebens-Lauf macht Station in Göttingen

Der Kinder-Lebens-Lauf, die größte jährliche Kampagne für Kinderhospizarbeit, hat am Mittwoch zum ersten Mal Station in Niedersachsen gemacht. Bei dem 7.000 Kilometer langen Staffellauf wird eine symbolische Fackel durch Deutschland getragen - und die kam nun mit einer Motorradkolonne in Göttingen an. Dort ist die DRK Schwesternschaft Georgia Augusta zuständig für das geplante Kinderhospiz "Sternenlichter", das in Göttingen gebaut werden soll. Am Donnerstag bringt die Schwesternschaft die Fackel dann in einem alten Ford Mustang nach Kassel.

