Kilometerlanger Stau: A7 nach Lkw-Brand bei Drammetal gesperrt Stand: 18.03.2023 12:29 Uhr Auf der A7 ist in der Nacht zu Samstag kurz vor Göttingen ein Lkw in Brand geraten. Die Autobahn ist in Richtung Hannover gesperrt.

Nach Angaben der Polizei fing der Lastwagen in Höhe der Anschlussstelle Drammetal gegen 00.15 Uhr Feuer. Die Ursache ist unklar. Der Fahrer wurde demnach nicht verletzt. Die Fahrbahn sei allerdings durch die Flammen beschädigt worden und müsse in dem Bereich repariert werden. Die Autobahn bleibt zwischen Hedemünden und dem Dreieck Drammetal voraussichtlich noch bis in die Abendstunden gesperrt, hieß es. Der Schaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf etwa 200.000 Euro. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich acht Kilometern Länge.

Sperrung wegen Bauarbeiten ab Northeim-West

Autofahrer und -fahrerinnen Richtung Norden müssen sich im weiteren Verlauf zudem auf eine weitere Sperrung einstellen. Seit Freitagabend ist die A7 zwischen Northeim-West und Seesen wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U11 und U13. Am Sonntagmorgen soll die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

