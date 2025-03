Stand: 31.03.2025 16:30 Uhr Kicken im Knast: Auszeichnung für VfL Osnabrück

Der Deutsche Fuballbund (DFB) zeichnet am Abend die Kooperation des VfL Osnabrück mit der JVA Vechta mit dem Sepp-Herberger-Award aus. Das Projekt zur Resozialisierung von Gefängnisinsassen belegt in einer von fünf Kategorien ersten Platz , teilt der DFB mit. Der Preis wird in Wolfsburg verliehen. In dem Projekt trainieren die Gefangenen mit VfL-Trainern oder spielen gegen die Tradionsmannschaft des Clubs. Die DFB-Stiftung Sepp Herberger verleiht die Awards in der VW-Autostadt in Wolfsburg. Mit dabei ist auch Fußballprominenz wie Alexandra Popp, Otto Rehhagel und Philipp Lahm. Insgesamt elf Preise in fünf Kategorien werden vergeben. Sie sind mit zusammen 100.000 Euro dotiert, teilt der DFB weiter mit.

