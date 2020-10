Stand: 16.10.2020 11:15 Uhr Keller-Einbrüche häufen sich derzeit in Wolfsburg

Die Polizei in Wolfsburg warnt die Bewohner von Mehrfamilienhäusern vor Einbrüchen in Kellerparzellen. Nach Angaben eines Sprechers wurden in den vergangenen Wochen rund 60 Taten registriert. Betroffen waren vor allem die Bereiche Nordstadt, Stadtmitte, Hohenstein, Wohltberg und Rabenberg. In den meisten Fällen verschafften sich die Täter unbemerkt oder durch einen Vorwand Zutritt zu den Treppenhäusern. Die Einbrüche verursachten einen Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro.

