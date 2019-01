Stand: 27.01.2019 20:05 Uhr

Keine Zukunft für das Freizeitheim Silberborn

Beim Bürgerentscheid zur Zukunft des Jugendfreizeitheimes Silberborn im Landkreis Northeim hat sich eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer für den Weiterbestand ausgesprochen: 85,89 Prozent stimmten dafür, dass das Haus erhalten bleibt. Allerdings war die Wahlbeteiligung zu gering: Lediglich 23,13 Prozent der knapp 112.000 Stimmberechtigten beteiligten sich - der Entscheid verfehlte das notwendige Quorum. Damit wird das Haus - wie vom Landkreis Northeim geplant - geschlossen.

Hohe Zuschüsse, noch höhere Sanierungskosten

Der Landkreis ist Besitzer des Freizeitheimes und bezuschusst des jedes Jahr mit durchschnittlich 280.000 Euro. Diese Defizite will der Kreis nicht mehr übernehmen, und so hatte der Kreistag beschlossen, das Haus zu schließen. Zumal laut Verwaltungssprecher Dirk Niemeyer die meisten der jährlich rund 13.000 Übernachtungsgäste nicht einmal aus dem Kreisgebiet kommen. Jeder Besuch eines Auswärtigen werde damit mit 20 Euro am Tag bezuschusst, hatte Niemeyer im Vorfeld des Entscheids NDR 1 Niedersachsen gesagt. Obendrein müsse das Freizeitheim Silberborn für rund zwei Millionen Euro saniert werden. Diese Kosten könne der Landkreis nicht stemmen, so Niemeyer weiter.

Befürworter sehen wichtiges Naturerlebnis für Kinder

Eine Initiative hatte im vergangenen Jahr gegen die Pläne des Landkreises ein Bürgerbegehren gestartet und dabei den Entscheid durchgesetzt. Die Befürworter hatten argumentiert, dass gerade im digitalen Zeitalter ein solcher Ort wichtig sei. "Die jungen Leute können im Solling die Natur hautnah erleben", sagte Heinz-Willi Elter, einer der Initiatoren des Bürgerentscheids, im Vorfeld der Abstimmung.

