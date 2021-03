Stand: 17.03.2021 17:04 Uhr Keine Halbleiter: Im VW-Stammwerk stehen die Bänder still

Die Probleme beim Nachschub von Elektronik-Chips zwingen Volkswagen in der kommenden Woche zu weiteren Unterbrechungen der Produktion am Stammsitz Wolfsburg. Von Montag bis einschließlich Freitag stehen zwei Montagebänder für die VW-Modelle Tiguan, Touran und Tarraco still. Das teilte der Konzern am Mittwoch mit. Grund sei ein fehlendes elektronisches Bauteil. Bei deren Herstellern war die Nachfrage aus der Autoindustrie jahrelang gestiegen, dann aber in der Corona-Pandemie zunächst eingebrochen. Die Chipproduzenten suchten daraufhin neue Abnehmer, etwa aus der IT, Unterhaltungselektronik oder Medizintechnik. Seit dem Jahreswechsel hatte es an VW-Standorten schon mehrfach Schließtage und Kurzarbeit gegeben. Eine schnelle Lösung sei nicht in Sicht, so ein VW Manager.

