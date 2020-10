Stand: 12.10.2020 08:32 Uhr Keine Beweise: Bleibt Salinen-Brand in Einbeck unaufgeklärt?

Die Brand der historischen Saline in Einbeck Anfang Juli wird möglicherweise nicht aufgeklärt. Eine 30-jährige Tatverdächtige wurde mittlerweile aus der Untersuchungshaft entlassen. Es gebe keine Beweise, die den Verdacht erhärteten, so der Göttinger Oberstaatsanwalt Andreas Buick. Gegen einen 23-Jährigen, der mehr als ein Dutzend Brände in der Region um Einbeck gelegt haben soll, wird weiter ermittelt. Doch auch in seinem Fall gebe es für den Salinenbrand keine konkreten Beweise. Bei dem Feuer war der mehr als 120 Jahre alte Salinenturm abgebrannt und musste abgerissen werden. Der Schaden liegt bei rund 1,5 Millionen Euro. Der Kultur-Förderkreis Salzderhelden will die Saline wieder aufbauen und hat bereits erste Spenden gesammelt.

