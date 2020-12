Keine Ausgangssperre trotz hoher Corona-Inzidenz in Gifhorn Stand: 22.12.2020 12:47 Uhr Der Landkreis Gifhorn verzichtet trotz hoher Corona-Zahlen vorerst auf Ausgangssperren. Die Verantwortlichen appellieren an die Bürger, sich auch an Weihnachten nur im allerengsten Kreis zu treffen.

Mit 215 Infektionen pro 100.000 Einwohner hatte der Landkreis am Montag die landesweit höchste Inzidenz aufgewiesen. Inzwischen ist der Wert leicht auf 190 gesunken. In der ähnlich stark betroffenen Grafschaft Bentheim gilt von Mittwoch an eine nächtliche Ausgangssperre.

Landrat kritisiert leichtsinniges Verhalten

Die Gründe für die hohen Inzidenzwerte seien vielfältig, sagte Landrat Andreas Ebel (CDU). Unter anderem würden sich vor allem in Großfamilien immer mehr Menschen anstecken. Viele Bürger würden zudem Abstands- und Hygieneregeln nicht mehr so ernst nehmen.

Zunächst nur schärfere Regeln für Gottesdienste

Statt einer Ausgangssperre werden zunächst nur die Regeln für Gottesdienste weiter verschärft. Dort seien in den vergangenen Wochen die Corona-Regeln oft nicht eingehalten worden, so Ebel. Es hänge nun vom Verhalten der Bürger ab, ob noch strengere Maßnahmen verordnet werden. Es sei zum Beispiel nicht Sinn der Corona-Regeln, dass sich Familien dreimal am Tag mit je fünf verschiedenen Personen treffen, betonte der Landrat. Seine ernsthafte Bitte sei, Weihnachten nur im allerengsten Familienkreis zu feiern. Im direkten Nachbarkreis Uelzen ist der Inzidenzwert mit 28 bundesweit am niedrigsten.

