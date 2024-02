Stand: 15.02.2024 11:39 Uhr Kein ICE-Halt in Wolfsburg - diesmal war es kein Versehen

Im Bahnhof in Wolfsburg haben am Donnerstagmorgen zeitweise keine Fernzüge aus Berlin gehalten. Schuld daran war diesmal keine versehentliche Panne, wie sie in der Vergangenheit häufiger passiert waren. Stattdessen war der Grund nach Angaben einer Bahnsprecherin ein defektes Stellwerk bei Schönhausen (Elbe) in Sachsen-Anhalt zwischen Berlin und Stendal. IC- und ICE-Züge wurden unter anderem über Braunschweig umgeleitet, was Verspätungen von mehr als einer Stunde zur Folge hatte. Betroffen waren unter anderem die ICE-Züge von Berlin nach Basel sowie von Berlin nach Düsseldorf. Das Problem konnte am Morgen gelöst werden, gegen 8 Uhr hielten Fernverkehrszüge wieder in Wolfsburg.

