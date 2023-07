Stand: 21.07.2023 06:00 Uhr Keime im Trinkwasser: Wasserwerk im Kreis Gifhorn vom Netz

Nach dem Fund krankheitserregender Keime im Trinkwasser will der Wasserverband Gifhorn das Wasserwerk in Wedelheine am heutigen Freitag komplett vom Netz nehmen. Die dort gefundenen Kolibakterien sollen sich so nicht weiter verteilen können, sagte ein Verbands-Sprecher dem NDR. Vermutet wird demnach, dass eine der Trinkwasserquellen, die das Wasserwerk speisen, mit Keimen belastet ist. Ergebnisse von Proben stünden aber noch aus. Die betroffenen Haushalte in Meine, Rötgesbüttel, Wasbüttel und Calberlah werden jetzt von umliegenden Wasserwerken versorgt, zum Beispiel dem in Groß Schwülper. Dennoch sollte das Trinkwasser auch weiterhin mindestens 10 Minuten abgekocht werden. Bereits am Donnerstag hatte der Wasserverband Gifhorn vor der Keimbelastung gewarnt.

