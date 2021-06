Kauft die Stadt Gifhorn das Mühlenmuseum? Stand: 28.06.2021 06:44 Uhr Das Mühlenmuseum in Gifhorn hat überregionale Strahlkraft. Nach Jahrzehnten will die Eigentümerfamilie das Museum verkaufen - für 2,6 Millionen Euro an die Stadt. Am Nachmittag diskutiert der Rat.

Die Stadt Gifhorn hat nach eigenem Bekunden großes Interesse an dem Museum - allerdings nicht zu dem geforderten Preis. Der Stadtrat beschäftigt sich am Nachmittag mit dem Thema - mit einer Entscheidung ist da aber noch nicht zu rechnen. Der Bauausschuss hatte bereits im Vorfeld klar gemacht, dass die von der Eigentümerfamilie geforderte Summe zu hoch ist, zumal nach Angaben der Politiker dringende Sanierungen anstehen. Allein 440.000 Euro für Sofortmaßnahmen, so die Erste Stadträtin Kerstin Meyer, in den Folgejahren seien dann noch einmal mindestens zwei Millionen Euro nötig.

Leuchtturmprojekt

Für dieses Jahr betrage der Zuschussbedarf 750.000 Euro, so Meyer. Das Mühlenmuseum sei ein Leuchtturmprojekt, dennoch seien die Besucherzahlen in letzter Zeit gesunken. Ob und inwieweit die Eigentümerfamilie bereit ist, noch einmal zu verhandeln, ist derzeit unklar. Deshalb beschließt der Rat voraussichtlich am Nachmittag lediglich weitere Gespräche mit den Eigentümern des Museums. Dazu gehört unter anderem auch der Landkreis Gifhorn: Er besitzt 60 Prozent der Flächen des Mühlenmuseums.

Weitere Informationen Stadt Gifhorn will Mühlenmuseum übernehmen Wie hoch der Kaufpreis tatsächlich ist, ist unklar. Zustimmung für die Übernahme kommt unterdessen aus dem Stadtrat. (09.12.2020) mehr In Gifhorn klappern Mühlen aus aller Welt Es ist eine Zeit- und Weltreise zugleich: Im Mühlenmuseum Gifhorn stehen mehr als ein Dutzend Wind- und Wassermühlen. Dazu kommen viele Miniaturen aus aller Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.06.2021 | 06:30 Uhr