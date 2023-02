Stand: 26.02.2023 12:10 Uhr Katlenburg-Lindau: Seniorin fällt auf Betrüger herein

In Katlenburg-Lindau (Landkreis Northeim) ist eine Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Laut Polizei hatte ein Unbekannter am Samstagnachmittag an der Haustür der 88-Jährigen geklingelt und vorgegeben, alte Elektrogeräte und Einweckgläser kaufen zu wollen. Die Frau ließ den Mann ins Haus und zeigte ihm mehrere Dinge, die er aber nicht kaufte. Kurz nachdem der Unbekannte wieder weg war, fiel der Rentnerin auf, dass mehrere Schmuckstücke fehlten. Ihr Wert müsse noch ermittelt werden, so die Polizei. Sie warnt davor, unbekannte Personen, die ohne Anmeldung kommen, in Haus zu lassen. Im Zweifelsfall sollten Betroffene möglichst sofort die Polizei rufen, so ein Sprecher. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Katlenburg unter der Telefonnummer (05552) 709 240 zu melden.

