Stand: 14.07.2021 17:38 Uhr Kater in Adelebsen mit Armbrust getötet

In Adelebsen im Landkreis Göttingen haben Unbekannte einen Kater mit einem Schuss aus einer Armbrust getötet. Der Aluminiumpfeil hat die braun getupfte Rassekatze an der Flanke getroffen und war dort stecken geblieben, sagte eine Polizeisprecherin. Der Besitzer hatte seinen Bengalkater in einem Waldstück im Bereich Sollingeck gefunden. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und das Waffengesetz und hofft auf Hinweise von Zeugen.

