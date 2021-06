Stand: 18.06.2021 13:19 Uhr Katalysatoren-Diebstahl in Niedersachsen stark zugenommen

In Niedersachsen werden immer mehr Auto-Katalysatoren gestohlen. Laut Landeskriminalamt wurde im ersten Halbjahr 2021 eine mittlere dreistellige Zahl an Diebstählen gemeldet. Allein im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig gab es dieses Jahr schon mehr als 100 solcher Diebstähle. Die Täter haben es auf die Edelmetalle in den Katalysatoren abgesehen. Der Marktpreis für Plantin, Rhodium und Palladium sei stark gestiegen, heißt es. Die Polizei geht davon aus, dass für die Diebstähle vor allem Banden verantwortlich sind, die über Ländergrenzen hinweg agieren.

